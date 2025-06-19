Минфин ожидает, что детскую ПДС запустят первой в линейке семейных инструментов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ ожидает, что первым из линейки инвестиционных инструментов для семей станет детский продукт в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), который может быть запущен до конца 2025 года, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы, когда обсуждали тему семейных (инструментов - ИФ), пытались понять, чего нам действительно не хватает в этом плане и как это положить на наше законодательство, и как раз пришли к тому, что именно сбережения в пользу детей - это то, что и на законодательство ложится нормально, и то, чего из линейки у нас не хватает. Законодательство в первую очередь по детскому ПДС мы просили, будем искать поддержку у парламента, принять до конца года. То есть я думаю, что это первый продукт, который может появиться", - сказал Чебесков журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025.

Он отметил, что сейчас идет дискуссия по вопросу суммирования налоговых вычетов. "Обсуждается, как комбинировать или не комбинировать вычеты, которые есть у родителей - 400 тыс., и вычет, который будет на детей. Пока позиция, которую министерство финансов отправило на рассмотрение Банка России, в том, что они не комбинируются", - добавил замминистра.

Минфин вместе с ЦБ начали готовить специальную линейку семейных инвестиционных инструментов с налоговым вычетом в 1 млн рублей в конце 2024 года. Планируется, что помимо ПДС в линейке будут страховой продукт и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет (с суммы до 400 тыс. рублей). Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

