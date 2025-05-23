Минфин может осенью запустить детский продукт в рамках программы долгосрочных сбережений

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ работает над детским продуктом в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), может запустить его уже осенью. Об этом сообщила начальник отдела регулирования НПФ министерства Наталия Каменская.

"Мы в процессе разработки и подготовки детского продукта по программе долгосрочных сбережений. Я очень надеюсь, что мы в этом году это запустим. Так или иначе, это очень важная история", - сказала она, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI, организованной Cbonds.

"В рамках текущего, сегодняшнего договора по программе долгосрочных сбережений взрослый родитель может открывать много договоров, в том числе в пользу своего ребенка. Фактически он открывает много договоров, но софинансирование одно на все договоры. И получается такая ситуация, что если он хочет копить и себе, и ребенку, он делит свое софинансирование между собой и им, а если их два, три, четыре – соответственно на большее количество договоров. По статистике, которую мы получили, и по тем запросам, которые мы слышим в соответствии с нашими поездками, встречами, мы поняли, что действительно детский вариант, продукт сбережения в пользу детей очень востребован. И соответственно, такое решение было принято - сделать отдельный продукт в отношении каждого ребенка в семье", - пояснила Каменская журналистам в кулуарах конференции.

"С точки зрения нашей задачи, которую мы преследуем в создании этого продукта, первое – это помочь сформировать дополнительный капитал для ребенка, второе – простимулировать многодетные семьи. Что касается многодетных семей, в этом случае будет большее стимулирование, чем для тех, кто имеет одного или двух детей", - отметила она.

Минфин, по словам Каменской, хотел бы запустить детский ПДС уже в этом году.

"Конечно же, можно спокойно сделать и в следующем, но продукт действительно востребован, и есть возможность отдельно этот продукт разработать и в качестве нормативных поправок принять. Мы думаем, что это простимулировало бы дополнительно рынок и родителей, которые сейчас уже заявляют о том, что они готовы отдельно открывать (договоры - ИФ) на детей. Если у нас получится это сделать, со всеми согласовать в ближайшее время концепцию, которую мы прорабатываем, то возможно, что осенью, в сентябре или октябре, детский ПДС начнет работать", - сказала она.



