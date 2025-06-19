Пятеро украинских детей из переданного России списка вернутся домой до конца июня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила о скором воссоединении с семьями пяти украинских детей из списка, который был передан российской стороне на переговорах в Стамбуле.

"Мы можем сказать про пять человек, которые у нас уже из этого списка были в работе, готовых к возвращению на территорию Украины", - сказала Львова-Белова журналистам на "полях" ПМЭФ 2025, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Она отметила, что дети воссоединятся со своими близкими на Украине до конца июня.

"Задержка с воссоединением была связана с обучением - они заканчивают учебный год и после этого возвращаются к близким на Украине", - пояснила Львова-Белова.

Вместе с тем, по ее словам, Россия тоже готовит свой список российских детей, которые находятся на Украине.

"У нас также есть дети на Украине, которые требуют воссоединения с российскими семьями. В настоящий момент у нас восемь детей в списке, которые находятся в странах ЕС, они были эвакуированы туда из Украины, а их родители находятся в России. И с Украины у нас пока около 10 человек, с кем тоже мы сейчас ведем переговоры по возвращению", - сказала Львова-Белова.

Она отметила, что российский список будет передан украинской стороне на следующих переговорах.

Ранее на переговорах в Стамбуле Украина передала России список из 339 украинских детей, которые якобы находятся на территории РФ.