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Украинская сторона предоставила список из 339 фамилий детей для возвращения

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Киев передал Москве список из 339 фамилий детей для возвращения, но на самом деле таких детей несколько десятков, и российская сторона их не похищала, а спасала, заявил глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

"Вот мы, наконец, получили полный список. Как видите, здесь не 1,5 млн и не 20 тысяч. 339 фамилий", - сказал он журналистам по итогам переговоров, продемонстрировав документ.

"На самом деле речь идет о десятках детей. Эти дети никем не похищены. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные, из зоны боевых действий вывезенные. И мы ищем родителей, и если появляются родители, мы их возвращаем", - продолжил Мединский.

"Надо еще разобраться из этого полного списка в 339 фамилий, и мы обязательно будем этим заниматься, сколько из них на самом деле находятся в России, а сколько, может быть, находятся на территории Донбасса и Новороссии и никуда не пропадали. Кое-кто из них, может быть, в Европу уехал, потому что недавно из похожего списка 150 детей оказались в Германии, но претензии предъявлялись к России", - пояснил он.

Мединский опроверг заявления о том, что тема возвращения детей была центральной на прошедшем раунде переговоров, отметив, что "эта тема звучала".

Глава российской делегации отметил, что тема похищения Россией украинских детей долгое время звучит на разных международных площадках, включая ООН и ОБСЕ, но общее число таких детей постоянно менялось.

"Сначала полтора миллиона украинских детей похищены русскими, потом 200 тысяч украинских детей похищены русскими. Теперь официальная цифра - 20 тысяч детей похищены русскими. Мы все время пытались как-то документально подтвердить, скажите, какие это дети, дайте нам имена, фамилии, заявления родителей. Списков не было, одни голые цифры", - сказал он в связи с этим.

"Этот список из 339 фамилий еще раз говорит о том, что из темы похищения детей, к сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев. Они посмотрели фильм "Хвост виляет собакой", помните: "Если вы хотите вышибить слезу, покажите брошенного ребенка, а еще лучше ребенка с котенком. Вот и показывают", - заявил Мединский.

Он подчеркнул, что российские военные на Украине ведут себя так же, как в Великую Отечественную войну на территории Германии.

"Помните, там в центре Берлина стоит памятник живому солдату, сержанту Мостовому, который из-под огня вытаскивает немецкую девочку. Вот то же самое происходит у нас", - сказал глава российской делегации.

"Эту постыдную пиар-кампанию надо, конечно, прекратить. От нее детям только хуже, равно как и взрослым, и родителям. Каждый ребенок обязательно обретет своих родителей, все семьи воссоединятся и с той, и с другой стороны. Мы над этим работаем, это вопрос чести", - подытожил Мединский.

РФ Владимир Мединский Украина
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