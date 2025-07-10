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Львова-Белова поблагодарила Катар за помощь в возвращении с Украины еще двоих детей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Еще два ребенка вернулись в Россию с Украины при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и поблагодарила Катар за участие в переговорах с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких.

"После долгой разлуки к маме вернулись две дочки в возрасте 10 и 6 лет. Сестры в 2020 году с бабушкой поехали погостить на Украину, но в связи с коронавирусными ограничениями и началом СВО не смогли вернуться в Россию, где их ждала мама. Мы взяли ситуацию в работу, чтобы помочь в воссоединении семьи", - рассказала она.

По ее словам, в переговорах также помогал Международный Комитет Красного Креста и "представители профильных ведомств".

Всего (с учетом двух сестер) с начала СВО на сегодняшний день при содействии детского омбудсмена с родственниками в России воссоединились 24 ребенка из 16 семей и 101 ребенок из 81 семьи - с родственниками на Украине и в третьих странах, сообщила Львова-Белова.

Мария Львова-Белова Катар Украина
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