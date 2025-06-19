Захарова заявила, что сроки нового раунда переговоров с Киевом скоро определят

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российская делегация готова после 22 июня прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной, сроки переговоров будут озвучены в ближайшее время, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегация РФ, которая была утверждена решением президента нашей страны, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и, конечно, озвучены представителями и руководителем самой делегации", - сказала она в ходе брифинга на "полях" ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

"В ходе очередного, третьего раунда имеем в виду обменяться комментариями относительно переданных 28 мая и 2 июня меморандумов сторон с предложениями по урегулированию украинского кризиса", - сказала Захарова.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле.



