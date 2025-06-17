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Кремль ожидает, что вопрос о новом раунде переговоров с Киевом скоро прояснится

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Россия выполнила договоренности, достигнутые на российско-украинской встрече в Стамбуле, и в ближайшие дни наступит понимание по поводу возможности проведения очередного раунда российско-украинских переговоров.

"Пока понимания о следующем раунде переговоров нет, хотя вы знаете, что проделана значительная работа по‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Российская сторона полностью выполнила все данные ею обещания, согласованные в Стамбуле. Теперь в ближайшие дни наступит черед выхода на понимание о возможных сроках продолжения этой работы", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. Второй раунд состоялся там же 2 июня.

Дмитрий Песков Стамбул Украина
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