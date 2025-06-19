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Более 12 млн россиян установили самозапрет на выдачу кредитов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Самозапрет за выдачу кредитов установили через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) более 12 млн россиян с 1 марта этого года, сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на площадке ПМЭФ-2025.

В РоссииСервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на ГосуслугахЧитать подробнее

По его словам, правительство планирует расширить применение механизмов самозапретов, чтобы предоставить гражданам дополнительные инструменты для защиты в цифровой среде. В частности, уже с 1 августа у россиян появится возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков. Обе функции будут доступны через сайты и мобильные приложения сотовых операторов, уточнил вице-премьер.

Кроме того, с сентября этого года через Госуслуги россияне также смогут устанавливать самозапрет на оформление сим-карт.

Возможность оформить самозапрет на кредиты и займы появилась на Госуслугах 1 марта. Эта услуга также будет доступна в многофункциональных центрах (МФЦ), которые реализуют такую возможность не позднее 1 сентября 2025 года.

Дмитрий Григоренко Госуслуги МФЦ ПМЭФ
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