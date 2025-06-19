Возможность перевода денег через СБП внедрят на платформе Мах в 2025 году

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK и "Национальная система платежных карт" (НСПК) договорились об обеспечении технологической возможности интеграции систем НСПК и цифровой платформы Мах. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках ПМЭФ-2025, говорится в сообщении компаний.

В рамках сотрудничества НСПК и VK проведут тестирование переводов с использованием СБП на платформе Мах. Первые переводы со счета на счет в рамках платформы Мах должны пройти в начале июля 2025 года.

"Уже в этом году пользователи отечественного мессенджера Мах смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько "кликов", - сообщил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, НСПК и VK уже провели первые технические работы. "По мере подключения банков-участников СБП к проекту мы собираемся запустить это решение для повседневного использования", - сказал глава НСПК.

"Возможность оперативно и комфортно осуществлять денежные переводы актуальна для российских пользователей. Мы видим запрос на интеграцию платежных решений в нашу цифровую платформу. Уверен, что, объединив технологический опыт НСПК и VK, мы сможем создать для пользователей Мах востребованное, надежное и удобное решение", - отметил глава VK Владимир Кириенко.

VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, она доступна для скачивания в магазинах приложений AppStore, Google Play и RuStore.

На базе платформы Мах планируется создание национального мессенджера, закон о котором Госдума приняла 10 июня. В национальном мессенджере будет объединен функционал отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении.