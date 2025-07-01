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VK запустит программу поиска уязвимостей в мессенджере Max

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Технологический холдинг VK запускает программу поиска уязвимостей (Bug Bounty) в мессенджере Max.

Как говорится в сообщении VK, в рамках программы акцент будет сделан на защиту приватности пользователей платформы Max.

"Независимым исследователям предстоит искать уязвимости в мобильном приложении, web и desktop-версиях платформы без ограничения области поиска", - говорится в сообщении.

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Максимальное вознаграждение независимым исследователям составит 5 млн рублей. Выплаты будут варьироваться от степени критичности найденных уязвимостей с особым фокусом на защищенности пользовательских данных.

Ранее сообщалось, что на базе платформы Max будет создаваться российский национальный мессенджер, в котором объединится функционал отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих. Закон о создании национального мессенджера был принят в июне.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству организовать работу по поддержке развития российского мессенджера, в том числе - в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным госуслугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На платформе доступны мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу также интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Первая версия платформы Мах была представлена пользователям в конце марта 2025 года. По данным на конец июня 2025 года, на платформе насчитывался 1 млн пользователей. На устройства на ОС Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS - 23% и 2% - на версии для ПК.

VK Max
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