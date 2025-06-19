Вывоз золота физлицами из РФ могут ограничить эквивалентом $10 тысяч

Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вывоз золота физлицами могут ограничить эквивалентом $10 тыс. по аналогии с наличной иностранной валютой, рассказал "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах ПМЭФ-2025. Подвижки по этой инициативе Минфин ожидает до конца месяца.

"Мы в целом получили поддержку со стороны почти всех. Одно ведомство пока еще против. Надеюсь, что буквально до конца месяца, может быть, у нас очередное (совещание - ИФ) правительства будет на уровне, на котором может быть принято решение", - рассказал Моисеев.

Ограничение экспорта золота физлицами активно обсуждалось в конце 2023 года. Минфин подозревал в активности граждан способ обойти "курсовую" вывозную пошлину. Весной 2024 года с вводом дополнительного коэффициента к НДПИ на золото и отменой "курсовой" пошлины для золотодобытчиков Минфин отказался от идеи ограничить вывоз, но теперь к ней вернулся.

"Дело не в пошлине. Дело в том, что золото сейчас стало обслуживать потоки, которые раньше обслуживались наличной иностранной валютой. Это отмывание, это, я извиняюсь, наркотрафик и все остальное, - пояснил Моисеев. - Второе: когда президент вводил ограничения по безналичным переводам и по вывозу наличных денег, имелось в виду, безусловно, ограничение, в том числе контроль за оттоком капитала в условиях санкционного давления. И мы видим, что отток капитала, в том числе идет сейчас через (...) золото. То есть люди, если им надо что-то вывезти, спокойно чуть ли не чемоданами вывозят золото в страны Таможенного союза".

Указом №81 от марта 2022 года президент в числе прочего запретил вывоз из страны валюты или денежных инструментов в валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. Аналогичной суммой, рассказал Моисеев, может быть ограничен экспорт золота физлицами.