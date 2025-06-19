Поиск

ВТБ рассчитывает на размещение большей части допэмиссии в пользу якорных инвесторов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в основном рассчитывает на размещение допэмиссии акций в пользу якорных инвесторов, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Мы рассчитываем на достаточно большой объем, который якорный инвестор или якорные инвесторы, лучше сказать, заберут", - сказал он, добавив, что уже есть предварительные договоренности с инвесторами.

Объем допэмиссии может составить до 100 млрд рублей, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отметив, что сумма будет зависеть от цены размещения.

"Мы действительно исходим из того, что доля государства не должна быть меньше 51%, иначе нам придется принимать законодательство или указы президента. Мы этого не хотели, и пока у нас нет такого согласования, поэтому мы в этих рамках насчитали, что нам можно 80 млрд рублей где-то сделать", - добавил Костин.

У ВТБ есть план повышения достаточности капитала, состоящий из пяти пунктов, сообщил Пьянов.

Первый пункт предусматривает получение банком субординированного депозита из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проект "Усть-Луга" на 200 млрд рублей. Второй - уже привлеченный субординированный депозит на 93 млрд рублей на проект ВСМ Москва-Санкт-Петербург. Третий - допэмиссия объемом до 100 млрд рублей. Четвертый - нулевой прирост взвешенных по риску активов (RWA).

"Это внутренняя оптимизация. Мы в течение года выполним цели по росту кредитного портфеля, но по активам, взвешенным с учетом риска - нулевой прирост", - пояснил Пьянов.

Пятый пункт предусматривает ежеквартальный или в некоторые кварталы ежемесячный аудит чистой прибыли. "И точно ежеквартальные, а в некоторые сложные кварталы, например, в третьи, ежемесячные аудиты чистой прибыли, чтобы она учитывалась в капитале", - сказал первый зампред.

Костин добавил, что также банк постепенно будет продавать непрофильные активы.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.

В последний раз ВТБ проводил SPO в июне 2023 года, тогда банк привлек на рынке в капитал 94 млрд рублей, но имена якорных инвесторов не раскрывались из-за угрозы санкций.

Андрей Костин ВТБ Дмитрий Пьянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2025

ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi

ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi

Нефть Brent подорожала до $78,3 за баррель

ПМЭФ-2025

Возможность перевода денег через СБП внедрят на платформе Мах в 2025 году

Возможность перевода денег через СБП внедрят на платформе Мах в 2025 году

Новак заявил о готовности РФ обеспечить поставки в строящийся нефтепровод Венгрия-Сербия

ПМЭФ-2025

Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля

Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля
ПМЭФ-2025

Wildberries-Russ прорабатывает возможность выхода в Африку

ПМЭФ-2025

Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение

Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение

Глава "Северстали" не исключил остановку ряда металлургических производств в РФ

ПМЭФ-2025

Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам

Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам

Платина подорожала до максимума за 10 лет

Платина подорожала до максимума за 10 лет
Хроники событий
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6578 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });