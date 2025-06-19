ВТБ рассчитывает на размещение большей части допэмиссии в пользу якорных инвесторов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в основном рассчитывает на размещение допэмиссии акций в пользу якорных инвесторов, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Мы рассчитываем на достаточно большой объем, который якорный инвестор или якорные инвесторы, лучше сказать, заберут", - сказал он, добавив, что уже есть предварительные договоренности с инвесторами.

Объем допэмиссии может составить до 100 млрд рублей, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отметив, что сумма будет зависеть от цены размещения.

"Мы действительно исходим из того, что доля государства не должна быть меньше 51%, иначе нам придется принимать законодательство или указы президента. Мы этого не хотели, и пока у нас нет такого согласования, поэтому мы в этих рамках насчитали, что нам можно 80 млрд рублей где-то сделать", - добавил Костин.

У ВТБ есть план повышения достаточности капитала, состоящий из пяти пунктов, сообщил Пьянов.

Первый пункт предусматривает получение банком субординированного депозита из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проект "Усть-Луга" на 200 млрд рублей. Второй - уже привлеченный субординированный депозит на 93 млрд рублей на проект ВСМ Москва-Санкт-Петербург. Третий - допэмиссия объемом до 100 млрд рублей. Четвертый - нулевой прирост взвешенных по риску активов (RWA).

"Это внутренняя оптимизация. Мы в течение года выполним цели по росту кредитного портфеля, но по активам, взвешенным с учетом риска - нулевой прирост", - пояснил Пьянов.

Пятый пункт предусматривает ежеквартальный или в некоторые кварталы ежемесячный аудит чистой прибыли. "И точно ежеквартальные, а в некоторые сложные кварталы, например, в третьи, ежемесячные аудиты чистой прибыли, чтобы она учитывалась в капитале", - сказал первый зампред.

Костин добавил, что также банк постепенно будет продавать непрофильные активы.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.

В последний раз ВТБ проводил SPO в июне 2023 года, тогда банк привлек на рынке в капитал 94 млрд рублей, но имена якорных инвесторов не раскрывались из-за угрозы санкций.