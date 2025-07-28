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Набсовет ВТБ 30 июля рассмотрит вопрос о допэмиссии акций

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ 30 июля рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций, сообщила кредитная организация.

Максимальный объем готовящейся допэмиссии ВТБ составит 1,2 млрд акций, цена размещения будет определена в сентябре, заявил в июне первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. ВТБ планирует провести SPO примерным объемом 80 млрд рублей, говорил до этого глава банка Андрей Костин. Параметры допэмиссии будут формироваться таким образом, чтобы не размыть долю государства ниже 50% плюс одна акция.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.

В последний раз ВТБ проводил SPO в июне 2023 года, тогда банк привлек на рынке в капитал 94 млрд рублей, но имена якорных инвесторов не раскрывались из-за угрозы санкций.

Андрей Костин ВТБ Дмитрий Пьянов
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