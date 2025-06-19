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ВТБ направит 800 млрд руб. на проект строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в течение нескольких лет направит 800 млрд рублей на финансирование проекта строительства комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге (Ленинградская область), сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

Как уточнил "Интерфаксу" первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, план предполагает, что первые 300 млрд рублей будут выданы в этом году, еще 500 млрд рублей - в следующем.

"Там рыночные условия. Убытков не принесет", - отметил Костин.

Под этот проект ВТБ планирует получить субординированный депозит из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 200 млрд рублей.

Как сообщалось, оператором строительства предприятия в Усть-Луге является "РусХимАльянс" - компания, учрежденная на паритетных условиях ПАО "Газпром" и АО "РГД". Комплекс станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и вторым по мощности в мире. Объем переработки составит порядка 45 млрд куб. м газа ежегодно. Общая стоимость инвестпроекта (с учетом НДС и операционного потока в инвестиционной фазе) составляет почти 5 трлн рублей в номинальных ценах.

Утвержденный ранее паспорт проекта предусматривал лимит финансирования из ФНБ в размере 900 млрд рублей, их планировалось разделить на субординированный депозит и депозит без субординации в ВЭБ.РФ (объемом соответственно до 440 млрд рублей под 6% годовых и до 460 млрд рублей по ставке, равной ключевой ставке ЦБ, на срок не более 16 лет). Согласно пояснительной записке к проекту постановления правительства, на субординированный депозит в ВТБ средства будут предоставлены в рамках этой квоты в 900 млрд рублей. Как отмечается в документе, средства на депозит без субординации пока не были размещены, именно за счет их снижения и будут предоставлены средства на суборд ВТБ.

ВТБ Андрей Костин Ленинградская область Усть-Луга
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