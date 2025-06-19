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Костин заявил, что в РФ много неэффективных предприятий, которые нужно закрыть

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Неэффективные предприятия нужно закрывать, период высоких ставок может этому способствовать, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Я не говорю, что высокая ставка - это хорошо. Это плохо, конечно, для экономики плохо. Но у нас, с другой стороны, большое количество неэффективных предприятий, которые нам надо найти в себе волю закрыть", - заявил Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, это можно сказать про судостроение и про угольную промышленность.

"У нас очень низкий уровень безработицы, на грани уже даже опасности. Не надо этого бояться. Надо повысить мобильность рабочей силы. Мы обязаны (закрыть неэффективные предприятия - ИФ), пока у нас остается неэффективное производство, это очень плохо. Может быть, такой кризис поможет в определенной степени к этому прийти", - сказал Костин, отметив, что, конечно, этот процесс может быть болезненным.

Он добавил, что многие компании работают и заимствуют сейчас только на погашение долгов. По словам Костина, это нехорошая ситуация.

"Я считаю, что неэффективные предприятия нужно банкротить, а там, где действительно какие-то есть циклические проблемы и предприятия эффективные, надо помогать", - сказал глава ВТБ.

При этом он признал, что у государства сейчас нет больших возможностей поддерживать предприятия.

Доля реструктуризированных кредитов у ВТБ небольшая, сообщил Костин. Он напомнил, что ЦБ временно предоставил банкам возможность реструктуризировать кредиты без создания дополнительных резервов. "Это решение, которое ЦБ должен был принять, чтобы банковский сектор не угробить - это рестракты без формирования дополнительных резервов", - сказал он.

Костин отметил, что есть заемщики, которые испытывают сложности с обслуживанием долгов систематически.

"Те, которые чихали, они так и чихают. У нас есть постоянные клиенты, которые чихают уже последние 20 лет", - заявил он.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов добавил, что сейчас сложности наблюдаются у угольной промышленности и коммерческой недвижимости.

Снижение ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт (до 20%) несущественно для заёмщиков, считает глава ВТБ.

"Это ничего не значит - 1% еще не значит. Что 20%, 19%, 18% - все равно это ничего не значит", - заявил он.

Андрей Костин ВТБ Дмитрий Пьянов
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