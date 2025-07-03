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В Банке России отметили снижение избыточного спроса на труд

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Избыточный спрос на труд в России снижается, несмотря на исторически минимальную безработицу, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"По занятости показатели смешанные. Безработица остается на историческом минимуме, но при этом соотношение вакансий к численности безработных продолжает двигаться в сторону снижения степени жесткости. Объем избыточного спроса на труд постепенно сокращается", - сообщил он.

"Но опять же, наверное, требуются дополнительные данные, которые бы более убедительно показывали то, что для работодателей ситуация на рынке труда становится более гибкой", - подчеркнул он.

Безработица в России в мае 2025 года, по данным Росстата, составила 2,2%, что соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года. Предыдущее минимальное значение в 2,3% было достигнуто в октябре прошлого года, оставаясь таким же в ноябре и декабре. В январе и феврале 2025 года показатель ненадолго повысился до 2,4%, чтобы в марте и апреле вновь вернуться к 2,3%.

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в России в апреле 2025 года составил 4,6% в годовом выражении после повышения на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил Росстат.

"Если смотреть на апрельские данные по зарплатам, годовые темпы ниже, чем они были в ноябре, то есть замедление темпов роста зарплат происходит, но опять же, пока реальные темпы роста зарплат, наверное, по-прежнему несколько выше, чем прирост производительности труда за этот же годовой промежуток, то есть апрель к апрелю", - сообщил Заботкин.

Он добавил, что рост задолженности по зарплатам ЦБ не беспокоит, так как это связано буквально с одним регионом. "Цифры очень маленькие по отношению к объему фондов. Это буквально единичные изолированные кейсы, связанные с обстоятельствами конкретного работодателя", - пояснил зампред ЦБ.

Алексей Заботкин Росстат Банк России Финансовый конгресс
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