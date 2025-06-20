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Минпромторг обсуждает расширение перечня импорта для применения заградительных пошлин

Однако решение вряд ли будет принято в ближайшее время, заявил замглавы ведомства Роман Чекушов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ обсуждает новые предложения по расширению перечня товаров, импортируемых из недружественных юрисдикций и облагаемых повышенными пошлинами, но решение вряд ли будет принято в ближайшее время: уже утвержденный список достаточно объемен. С таким заявлением в беседе с "Интерфаксом" выступил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов.

"Вы знаете, недавно был принят очередной пакет изменений в перечень, он расширил линейку по косметике. Мы ожидаем эффекты не только фискального характера, но и дальнейшего увеличения в первую очередь представленности российской промышленной продукции на внутреннем рынке", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Мы достаточно взвешенно к этому подходим. У нас действительно в проработке есть ряд решений, ряд направлений, но я думаю, что это не вопрос завтрашнего дня. Мы сейчас обсуждаем его на площадке рабочих групп", - ответил он на вопрос о планах по расширению перечня.

Дополнительные импортные пошлины в размере 20-50% на ввоз отдельных товаров из недружественных стран установлены постановлением правительства N2240 от 7 декабря 2022 года. Перечень продукции, на которую повышены пошлины, неоднократно расширялся. Сейчас в него входят, в частности, оружие, парфюмерия, бытовая химия, вино и пиво, фанера, свечи зажигания, глицерин, кондитерские изделия, аккумуляторы.

Роман Чекушов Минпромторг РФ
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