Поиск

РФ вводит повышенные ввозные пошлины на кофе из недружественных стран

Повышенные пошлины вводятся также на отдельные виды мясных и рыбных изделий

РФ вводит повышенные ввозные пошлины на кофе из недружественных стран
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России расширило перечень товаров, поставляемых из недружественных стран и облагаемых повышенными импортными пошлинами.

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, соответствующее постановление утверждено кабмином.

Повышенные пошлины вводятся на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков. Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%.

Повышается пошлина на пиво и сидр (с 0,1 до 1 евро за литр), а также жареный и растворимый кофе (с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно).

Ввозные пошлины в отношении свечей зажигания составят 25% вместо нынешних 10%.

Кроме того, в соответствии с постановлением, расширяется страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, сообщило Минэкономразвития.

Изменения вступают в силу 1 января 2025 года.

"Решение принято в рамках системной работы по формированию ответных мер на введенные против России санкции. Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран. Мера будет способствовать наращиванию инвестиций и ускорению развития внутреннего производства. При этом конкуренция и широкий ассортимент на рынке будет обеспечен сохранением импорта по стандартным пошлинам из дружественных и нейтральных стран", - прокомментировали решение кабмина в Минэкономразвития.

В РоссииПовышенные пошлины на ввоз ряда товаров из недружественных стран продлили на годЧитать подробнее

Дополнительные импортные пошлины в размере 20-50% на ввоз отдельных товаров из недружественных стран установлены постановлением правительства №2240 от 7 декабря 2022 года.

Сейчас в перечень продукции, на который повышены пошлины, входят оружие, парфюмерная продукция, бытовая химия, вино и пиво, фанера, обои. В июле к ним добавились кондитерские изделия и аккумуляторы.

В декабре правительство продлило действие 2240-го постановления до 31 декабря 2025 года.

Минэкономразвития РФ Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Молдавии поручил подготовить национализацию "Молдовагаза"

Сбербанк подал иск к Euroclear на 10,5 млрд рублей

В Думу внесли проект о защите подставных лиц в бизнесе в обмен на сотрудничество со следствием

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 3,1%

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева

Сбербанк, Т-Банк и "Точка" присоединились к пилоту по цифровому рублю

Сбербанк, Т-Банк и "Точка" присоединились к пилоту по цифровому рублю

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для депозитарных расписок "О'Кей" из-за роста цены

ПСБ выйдет из санации Мособлбанка, финоздоровление продолжит АСВ

ПСБ выйдет из санации Мособлбанка, финоздоровление продолжит АСВ
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5634 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе97 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });