РФ вводит повышенные ввозные пошлины на кофе из недружественных стран

Повышенные пошлины вводятся также на отдельные виды мясных и рыбных изделий

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Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России расширило перечень товаров, поставляемых из недружественных стран и облагаемых повышенными импортными пошлинами.

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, соответствующее постановление утверждено кабмином.

Повышенные пошлины вводятся на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков. Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%.

Повышается пошлина на пиво и сидр (с 0,1 до 1 евро за литр), а также жареный и растворимый кофе (с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно).

Ввозные пошлины в отношении свечей зажигания составят 25% вместо нынешних 10%.

Кроме того, в соответствии с постановлением, расширяется страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, сообщило Минэкономразвития.

Изменения вступают в силу 1 января 2025 года.

"Решение принято в рамках системной работы по формированию ответных мер на введенные против России санкции. Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран. Мера будет способствовать наращиванию инвестиций и ускорению развития внутреннего производства. При этом конкуренция и широкий ассортимент на рынке будет обеспечен сохранением импорта по стандартным пошлинам из дружественных и нейтральных стран", - прокомментировали решение кабмина в Минэкономразвития.

Дополнительные импортные пошлины в размере 20-50% на ввоз отдельных товаров из недружественных стран установлены постановлением правительства №2240 от 7 декабря 2022 года.

Сейчас в перечень продукции, на который повышены пошлины, входят оружие, парфюмерная продукция, бытовая химия, вино и пиво, фанера, обои. В июле к ним добавились кондитерские изделия и аккумуляторы.

В декабре правительство продлило действие 2240-го постановления до 31 декабря 2025 года.