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РФ снизит до 20% с 35% импортные пошлины на французские духи и средства для волос

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ скорректировало перечень парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, поставляемых из недружественных стран и облагаемых повышенными таможенными пошлинами в размере 35%.

Соответствующие изменения в постановление правительства №2240 "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы РФ" утверждены кабмином, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"В связи с ростом отечественного производства по большинству категорий парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, под ограничения ввоза попадут духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ, средства для волос, а также пудра", - рассказали в министерстве.

Одновременно правительство изменило условия заградительной меры по отдельным позициям. В частности, французские товары в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" теперь будут облагаться пошлиной 20%, а не 35%. "Это изменение, как и все остальные, были внесены после обсуждения с отраслевым сообществом и анализа предпочтения потребителей парфюмерии и косметики", - подчеркнули в Минпромторге.

Скорректирован список стран, продукция из которых облагается дополнительной пошлиной. Из перечня исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Франция внесена в список исключений в категории "пудра", а Италия - в категориях "пудра" и "средства для макияжа губ".

"Данная специальная экономическая мера уже доказала свою эффективность и пользу для российского рынка. Так, благодаря ей российское производство выросло на 22% в 2024 году по сравнению с 2023 годом; отмечается и рост локализации производства. Освобождаемые в результате ухода западных производителей ниши и своевременная поддержка со стороны государства по продвижению российских брендов способствовали тому, что на долю национальных брендов по итогам 2024 года приходится 68% от общего объема рынка, что почти на 17 п.п. больше, чем за 2023 год", - прокомментировали в Минпромторге результаты применения заградительных импортных пошлин.

Дополнительные импортные пошлины в размере 20-50% на ввоз отдельных товаров из недружественных стран установлены постановлением правительства №2240 от 7 декабря 2022 года. В перечень продукции, на которую повышены пошлины, входят оружие, парфюмерия, бытовая химия, вино и пиво, фанера, обои. В июле 2024 года к ним добавились кондитерские изделия и аккумуляторы. Срок действия доппошлин был установлен до 31 декабря 2024 года, затем продлен до конца 2025 года.

Минпромторг Правительство РФ
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