Набиуллина заявила, что IPO госкомпаний не должны проводиться для галочки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Первичные размещения акций госкомпаний не должны проходить "для галочки", необходимо поменять подходы к качеству управления и системы мотивации менеджмента, чтобы повысить доверие инвесторов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ-2025.

"IPO госкомпаний - это не только готовность государства предложить акции на рынке, но должна быть готовность поменять подходы в управлении этими компаниями. Потому что иначе IPO госкомпании не будет интересно инвесторам", - заявила она.

"Мы при этом понимаем, что, если вы не приватизируете полностью, а продаете какую-то часть, остается госконтроль в акционерном обществе. Госконтроль, наверное, остается для того, чтобы компания выполняла какие-то стратегические задачи для государства. Значит, если этих стратегических задач нет, то надо компанию продавать в структуре. Как инвестор, я думаю, считывает это, что компания будет направлять ресурсы на какие-то проекты, важные для государства, вне зависимости от экономической акции. Эти проекты, в частности, могут быть и убыточными", - отметила Набиуллина.

При этом, по ее мнению, IPO государственных компаний потенциально может быть интересным, потому что, когда за компанией стоит государство, готовое в сложный момент поддержать ее, - это некоторая дополнительная гарантия устойчивости и предсказуемости компании. "Вот это противоречие надо разрешить. Как? Это не так просто. Но это нам, на мой взгляд, надо поменять. Не просто выйти с каким-то объемом, а именно это поменять", - сказала Набиуллина.

Она предложила подумать о четких правилах и заранее известных инвестору пределах решений по директивам правительства, потому что "директивное голосование перебивает любые положения корпоративного кодекса".

"Это могут быть единые принципы, могут быть индивидуализированы для каждой компании, но они должны быть заранее известны перед IPO. Здесь, конечно, будет важна и дивидендная история, потому что важно не только, что государство обещало, но и как оно это выполняет. Потому что мы знаем, что дивидендная политика компаний с государственным участием провозглашается, но не всегда придерживается. Поэтому здесь нужно будет наработать доверие для того, чтобы IPO госкомпаний становились более и более привлекательными. Если никаких таких пределов для голосования по директивам не будет, я убеждена, то инвесторам IPO не будет очень интересно", - указала глава ЦБ.

Она также отметила важность института независимых директоров.

"И в целом, если мы говорим об IPO, они должны быть же не для "галочки", они должны быть достаточно качественными", - сказала Набиуллина.

"Должна быть серьезная подготовка этих компаний к IPO. Это изменение качества менеджмента, мотивация менеджмента должна серьезно поменяться, она должна быть направлена на повышение стоимости акций. Но, на наш взгляд, этот процесс, кстати, не быстрый, это год-полтора минимум. Поэтому, мне кажется, мы заинтересованы не просто в объеме того, сколько мы "выкинем" акций государственной компании на рынок, на рынке, чтобы это было качественно, чтобы это было доверие", - сказала она.