Набиуллина сообщила о подготовке к IPO десятков компаний

Пока же пауза в размещениях, по ее словам, "бросается в глаза"

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские компании сейчас взяли паузу в выходе на рынок акционерного капитала, но к размещениям акций готовятся несколько десятков эмитентов, заявила на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025" председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В 2024 году, по статистике ЦБ, состоялось 19 сделок (15 IPO и 4 SPO) на общую сумму свыше 100 млрд рублей. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики активность на рынке начала постепенно снижаться еще в прошлом году, а в 2025 практически замерла.

"Конечно, сейчас бросается в глаза пауза в IPO. Если у нас в 2023-2024 годах был разгон размещений, то в этом году у нас только одно IPO, одно SPO. Наверное, это естественный процесс. Многие компании, вернее, несколько десятков компаний, мы знаем, готовятся к размещениям на рынке, но сейчас выжидают, когда рынок пойдет к росту", - сказала Набиуллина.

По ее словам, "перезагрузка в сторону рынка капитала" происходит, но нужно ускорить ее темпы.

"Почему надо ускорять? На самом деле, это необходимость для нашей экономики, в том числе для хорошо закредитованных компаний. Им нужно больше привлекать с рынка капитала. И для экономики, для компаний, долевое финансирование принципиально важно", - считает глава Банка России.

"И мы видим, кстати, что те компании, которые вышли на рынок капитала, смогли привлечь капитал, у них увеличивается переговорная позиция с банками. Банки гораздо охотнее кредитуют те компании, которые могут выходить на рынок капитала, привлекать капитал", - отметила Набиуллина.

"Здесь, наверное, сложнее поменять привычку самих компаний. Все привыкли к кредиту, то есть легче пойти в один банк, договориться с ним, показать ему документацию, чем выстраивать длительные отношения на основе партнерства с большим количеством инвесторов. Повышать прозрачность. Инвесторы требовательны к корпоративному управлению и так далее. И эту культуру сложно достаточно менять", - сказала председатель ЦБ.

Поэтому принципиальными в такой ситуации, по мнению Набиуллиной, являются сигналы со стороны государства - готовность выводить на биржу госкомпании. "Не только изменение механизма господдержки, когда поддерживаются не только кредитное финансирование, но и долевое финансирование, и даже привлечение облигаций с рынка, но и постепенный выход на IPO госкомпаний. Это тоже очень важно", - подчеркнула она.