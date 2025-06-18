Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 13% после роста два месяца подряд

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в июне снизились до 13,0% с 13,4% в мае, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Этот показатель вернулся на уровень апреля 2025 года (13,1%). Инфляционные ожидания до этого росли два месяца подряд (в апреле и мае).

При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в июне выросла до 15,7% с 15,5%. Этот показатель тоже приблизился к апрельскому уровню (15,9%).

Свежий опрос проводился 30 мая - 10 июня 2025 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 25 июля. На заседании в июне Банк России вопреки ожиданиям большинства участников рынка снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20% годовых.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в июне снизились до 14,3% с 15,0% (приблизившись к уровню ноября 2024 года - 14,4%), у респондентов со сбережениями - остались на уровне 11,6%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в июне выросла до 17,0% с 16,8%, со сбережениями - не изменилась (14,0%).