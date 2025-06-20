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РЖД привлекли синдицированный кредит в 19 млрд руб. для финансирования инвестпрограммы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" привлекло синдицированный кредит на сумму 19 млрд руб. со сроком погашения три года, сообщила компания.

Кредитный договор подписан в рамках ПМЭФ-2025. В сделке приняли участие 12 российских банков.

По сообщению РЖД, это первая с 2022 г. публичная сделка на российском рынке синдицированного кредитования с широким пулом кредиторов.

"Синдицированный кредит с российскими банками является новым для РЖД инструментом финансирования, позволяющим вовлечь новых кредиторов из числа малых и средних банков. Кредит будет направлен на финансирование инвестиционной программы и текущей деятельности компании", - сообщает холдинг.

Накануне РЖД подписали соглашение с Альфа-банком о привлечении до 400 млрд руб. на модернизацию инфраструктуры.

Как сообщалось, в конце декабря прошлого года инвестиционная программа РЖД на 2025 г. была утверждена в объеме 890,9 млрд руб., что в 1,4 раза меньше утвержденного размера программы на 2024 г. - 1 трлн 275,4 млрд руб.

В начале февраля глава РЖД Олег Белозеров в телеинтервью заявил, что объем инвестпрограммы компании в 2025 г. превысит 900 млрд руб. благодаря остаткам средств на конец 2024 г.

Позднее вице-премьер РФ и председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев в ходе итогового заседания правления компании сообщил, что "в 2024 г. был выполнен рекордный объем инвестиционной программы (РЖД - ИФ), он составил почти 1,5 трлн руб.".

РЖД
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