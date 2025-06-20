Сбер хочет придерживаться планов по выплате дивидендов в 50% прибыли и в долгосрочной перспективе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует придерживаться текущей дивидендной политики, предполагающей направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли, и в долгосрочной перспективе, сообщил журналистам зампред, финансовый директор банка Тарас Скворцов в кулуарах ПМЭФ.

"Мы понимаем, что дивиденды все ждут, и когда будем разрабатывать стратегию (новую на 2027-2029 годы - ИФ), будем исходить из желания продолжить этот тренд. Но все зависит все-таки, в том числе и от того, какие будут требования по достаточности капитала, как будет чувствовать себя российская экономика. Будем стремиться (придерживаться текущей политики - ИФ), это точно", - сказал Скворцов.

Он добавил, что Сбербанк будет учитывать все факторы в следующем году, когда приступит к разработке новой стратегии.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год.

Дивидендная политика Сбербанка на 2024-2026 годы предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли группы по МСФО при достаточности основного капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%.