Петербургский международный экономический форум начинает работу

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) в среду начинает работу в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Главная тема форума в текущем году звучит следующим образом: "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". В программу ПМЭФ-2026 вошли тематические треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии - новое качество", "Социальная сфера в эпоху новых технологий".

Программа форума насчитывает более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам практического диалога - бизнес-завтракам и международным бизнес-диалогам. В частности, на полях форума уже во второй раз пройдет бизнес-диалог Россия-США.

Участники ПМЭФ-2026 в ходе форума обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития.

Страной-гостем форума в 2026 году станет Саудовская Аравия.

В деловой программе ПМЭФ-2026 примут участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минпромторга Антон Алиханов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Бизнес-сообщество в этом году на форуме будут представлять основательница Wildberries Татьяна Ким, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, основатель холдинга АЕОН Роман Троценко, председатель правления - глава Сбербанка Герман Греф и другие.

В числе международных участников форума три министра из Саудовской Аравии - министр энергетики принц Абдулазиз бен Сальман, министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф и министр транспорта и логистики Салех бин Насер Аль-Джасер, а также первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев, министр международных экономических отношений Сербии Ненад Попович, министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай, министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойоно. Всего участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий.

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут деловые форумы ШОС и БРИКС, форум "Деловой двадцатки", форум МСП, форум "Лекарственная безопасность".

Церемония открытия форума состоится в четверг, 4 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 5 июня, выступит президент России Владимир Путин. Завершится ПМЭФ-2026 в субботу, 6 июня.

Для доступа на площадку "Экспофорума" 3-6 июня прохождение ПЦР-тестирования не требуется. Пройти ПЦР-тестирование на COVID-19, грипп А/В и ОРВИ необходимо только для участия в пленарном заседании ПМЭФ.

В дни проведения форума в Петербурге установится теплая погода, при этом в среду и четверг ожидаются небольшие дожди. Днем воздух прогреется до плюс 22-26 градусов.