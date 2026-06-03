Беглов сообщил о ликвидации техногенных последствий атаки БПЛА в Петербурге

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие после утренней атаки на Петербург, последствия этой атаки устранены, сообщает в своих соцсетях губернатор города Александр Беглов.

"Техногенные последствия утренней атаки БПЛА на инфраструктуру города ликвидированы. Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь", - добавил Беглов.

В ночь на среду несколько районов Петербурга подверглись атаке БПЛА. Сообщалось о пострадавших.

В городе 3 июня начался Петербургский международный экономический форум. Он продлится до 6 июня.