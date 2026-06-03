Поиск

Беглов сообщил о ликвидации техногенных последствий атаки БПЛА в Петербурге

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие после утренней атаки на Петербург, последствия этой атаки устранены, сообщает в своих соцсетях губернатор города Александр Беглов.

"Техногенные последствия утренней атаки БПЛА на инфраструктуру города ликвидированы. Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь", - добавил Беглов.

В ночь на среду несколько районов Петербурга подверглись атаке БПЛА. Сообщалось о пострадавших.

В городе 3 июня начался Петербургский международный экономический форум. Он продлится до 6 июня.

Александр Беглов Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Приватизация актива по ускоренной процедуре снимет с казны обязанность оферты миноритариям

Беглов сообщил о ликвидации техногенных последствий атаки БПЛА в Петербурге

"Роскосмос" заявил об абсолютном суверенитете РФ в области спутниковой навигации

 "Роскосмос" заявил об абсолютном суверенитете РФ в области спутниковой навигации

Рябков указал на двойные стандарты МАГАТЭ в отношении ударов Киева по ЗАЭС

Ставропольский край будет использовать IT-решения "Интерфакса" для цифровой трансформации региона

 Ставропольский край будет использовать IT-решения "Интерфакса" для цифровой трансформации региона

Законопроект о новом формате должности бизнес-омбудсмена внесен в Госдуму

Сбербанк выделит не менее 192 млрд руб. на строительство города-спутника Петербурга

 Сбербанк выделит не менее 192 млрд руб. на строительство города-спутника Петербурга

Минфин ждет предложений Минэнерго о финансировании защиты нефтяных объектов

Сенаторы одобрили ужесточение ответственности за нарушения релокантов

Число погибших из-за атаки БПЛА на рейсовый автобус в ДНР возросло до восьми
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2462 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9715 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов