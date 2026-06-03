Почти 80% билетов в Петербург в дни ПМЭФ-2026 пришлось на поезда

Подход к участию в ПМЭФ стал более расчетливым, отметили в "Аэроклубе"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Общее количество авиа- и ж/д билетов, оформленных в Петербург в период проведения Петербургского международного экономического форума, снизилось на 13% год к году, при этом спрос перераспределился в пользу железнодорожного транспорта, пришли к выводу эксперты компании "Аэроклуб", занимающейся организацией командировок.

По их данным, на поезда пришлось 76% от всех проданных билетов против 57% годом ранее. Количество ж/д билетов выросло на 16%, а их средняя стоимость увеличилась на 6%, до 8,4 тысячи рублей. Рост сегмента связан прежде всего с короткими деловыми поездками по маршруту Москва - Петербург. На сидячие места в скоростных поездах пришлось 88% от всех ж/д билетов (против 81% в 2025 году). Количество таких билетов увеличилось на 26%, а средняя стоимость - на 3%, до 8 тысяч рублей. Для сравнения, авиабилет экономкласса в Петербург в дни проведения форума стоил в среднем 20 тысяч рублей, что на 15% выше уровня прошлого года.

Как отмечают в "Аэроклубе", логистика ПМЭФ по-прежнему во многом строится вокруг маршрута Москва - Петербург: на столицу пришлось 83% совокупного объема билетов (включая 47% - на самолеты и 94% - на поезда). Также в топ-5 по числу делегатов вошли Калининград, Новосибирск, Самара и Архангельск. Среди зарубежных делегатов - представители бизнеса из Белоруссии, Японии, Казахстана, Турции, Греции и Китая.

"ПМЭФ остается для компаний важной точкой делового календаря, но подход к участию в таких событиях становится более расчетливым, - отметила управляющий директор "Аэроклуба" Юлия Липатова. - Бизнес оценивает не только сам факт присутствия, но и состав делегации, длительность поездки, маршрут и стоимость размещения". По ее словам, в этом году оптимизация хорошо заметна сразу по нескольким показателям: при снижении общего числа авиа- и ж/д билетов спрос на поезда вырос, а количество отельных ночей сократилось. Компании меньше склонны отправлять широкие делегации "по инерции", а деловые поездки на форум становятся короче, рациональнее и плотнее по содержанию.

В отраслевой структуре поездок на форум произошла смена лидера. Крупнейшей группой делегатов по числу оформленных авиа- и ж/д билетов стали представители IT- и телеком-компаний: их доля выросла с 14% до 22%, а количество билетов увеличилось на 36%. FMCG-компании заняли второе место: их доля выросла с 13% до 17%, число билетов - на 8%. Оптовая и розничная торговля сохранила место в тройке лидеров, но сократила присутствие: доля отрасли снизилась с 17% до 15%, а количество билетов - на 25%.

Число забронированных ночей в отелях Петербурга в период проведения форума снизилось на 21%. Средняя продолжительность проживания выросла на 11% и составила три ночи. Средняя стоимость ночи увеличилась на 4%, до 42 тысяч рублей.