Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2% вслед за нефтью

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду сохранил восходящий коррекционный импульс вторника на фоне дорожающей нефти (августовский фьючерс на нефть Brent поднялся к $97 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,2%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2625,46 пункта (+0,2%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Татнефти" (+0,5%), "Русала" (+0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 июня, составляет 72,5597 руб. (+1,01 рубля).

Подорожали также акции "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "ИКС 5" (+0,2%), "Хэдхантера" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "Яндекса" (-0,4%), "Полюса" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций накануне вырос на фоне заявлений Кремля о том, что РФ предпочла бы добиваться своих целей в рамках СВО мирным путем, однако при отказе Киева от переговоров спецоперация будет продолжаться. Дополнительную поддержку котировкам могло оказать сообщение МИД РФ о состоявшейся неделей ранее встрече российских и американских экспертов для переговоров. На этом фоне инвесторы несколько улучшили оценку внешнеполитических рисков и осторожно нарастили интерес к российским активам.

В случае дальнейшего улучшения настроений на рынке индекс МосБиржи может вернуться в диапазон 2711-2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона уровнем поддержки выступит район 2560 пунктов, считает Абрамов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи вырос благодаря интересу к отдельным эмитентам и ожиданиям важных экономических событий. Краткосрочным сопротивлением выступает отметка 2625 пунктов в условиях активизации покупок в отдельных акциях, а также наметившегося ослабления рубля. Не исключено, что российский рынок переходит в режим ожидания заседания ЦБ РФ 19 июня и смягчения тона регулятора.

Кроме того, уже в среду начинается ПМЭФ, в рамках которого президент РФ Владимир Путин проведет встречу с руководителями информагентств (4 июня), а также выступит с большой речью на пленарном заседании и встретится с заместителем председателя КНР Хань Чжэном (5 июня), напомнила аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,03-0,5% во главе с Dow, инвесторы продолжали следить за противоречивыми сообщениями относительно хода урегулирования ближневосточного конфликта, а также оценивали статданные и новости компаний.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак отметила во вторник, что обеспокоена инфляцией больше, чем ситуацией на рынке труда, который демонстрирует устойчивость. "Если последние тенденции в экономической статистике продолжатся, то в скором времени может возникнуть необходимость действовать в ответ на растущий риск устойчивого сохранения повышенной инфляции", - сказала она на мероприятии в Кливленде.

Как показали опубликованные во вторник данные, количество открытых вакансий в США в апреле увеличилось на 731 тыс. относительно предыдущего месяца и составило максимальные с ноября 2024 года 7,62 млн. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали, что число вакансий составит 6,88 млн.

В Азии в среду наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3%, австралийский ASX - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы торгуются на уровне вторника).

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают подъем после роста накануне.