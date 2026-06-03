Поиск

Аэропорты Петербурга, Пскова и Калининграда возобновили прием и отправку рейсов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в среду в петербургском аэропорту "Пулково", аэропорту Калининграда "Храброво" и аэропорту Пскова, сообщает Росавиация.

В сообщении отмечается, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось со ссылкой на губернатора Петербурга Александра Беглова, ранним утром среды беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города, несколько объектов повреждены, есть пострадавшие.

В Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ-2026.

Петербург Пулково ПМЭФ Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Беспилотники атаковали петербургский Кронштадт

Возбуждено уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР

Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 354 дронов ВСУ

Семь человек погибли, 11 пострадали в результате удара БПЛА по автобусу в ДНР

Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 50

Уолл-стрит завершила торги вторника в плюсе

 Уолл-стрит завершила торги вторника в плюсе

Над Ленинградской областью сбили 30 беспилотников

Беспилотники атаковали Мичуринск Тамбовской области, есть повреждения

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 12

В результате атаки БПЛА на Брянскую область ранен ребенок
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9704 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2454 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов