Аэропорты Петербурга, Пскова и Калининграда возобновили прием и отправку рейсов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в среду в петербургском аэропорту "Пулково", аэропорту Калининграда "Храброво" и аэропорту Пскова, сообщает Росавиация.

В сообщении отмечается, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось со ссылкой на губернатора Петербурга Александра Беглова, ранним утром среды беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города, несколько объектов повреждены, есть пострадавшие.

В Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ-2026.