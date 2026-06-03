В "Роскосмосе" заявили о возможности продлить срок службы МКС после 2028 года

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Срок службы Международной космической станции (МКС) может быть продлен на период после 2028 года, техническое состояние станции позволяет это сделать, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Срок службы МКС определен до 2028 года. Но он может быть продлён, так как техническое состояние станции неплохое", - сказал Крикалев в среду в кулуарах ПМЭФ.

7 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Россия и США склоняются к тому, что МКС может работать до 2030 года.

9 апреля Крикалев заявил, что "Роскосмос" и NASA считают важным обеспечить непрерывность пилотируемых миссий человека на орбиту, чтобы не терять наработанный опыт.

31 июля 2025 года главы космических агентств России и США провели первые с 2018 года переговоры, на которых обсудили дальнейшую работу МКС. Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции с орбиты.

12 апреля 2025 года Баканов заявил о договоренности с NASA синхронизировать сроки завершения работ на МКС.