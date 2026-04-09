"Роскосмос" и NASA выступают за непрерывность пилотируемых полетов на орбите

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA считают важным обеспечить непрерывность пилотируемых миссий человека на орбиту, чтобы не терять наработанный опыт, сообщил замгендиректора госкорпорации Сергей Крикалев.

"Работая над проектом будущих станций РОС или других станций, которые будут летать, необходимо обеспечить эту связь, чтобы не было разрыва, чтобы мы не начинали с нуля, обеспечить непрерывность передачи знаний, передачи опыта", - сказал Крикалев на сессии в ходе Российского космического форума.

Он напомнил об опыте США, когда одна космическая программа завершилась, а другая шла с отставанием.

"Мы в этом смысле обсуждали это несколько раз с нашими американскими коллегами. И мы, и NASA считаем очень важным обеспечить непрерывную программу пилотируемых полетов", - сообщил Крикалев.

31 июля 2025 года главы космических агентств России и США провели первые с 2018 года переговоры, на которых обсудили дальнейшую работу МКС. Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции с орбиты.

12 апреля 2025 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил о договоренности с NASA синхронизировать сроки завершения работ на МКС.