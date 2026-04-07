Глава "Роскосмоса" сообщил, что работа МКС может быть продлена до 2030 года

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия и США склоняются к тому что Международная космическая станция (МКС) может работать до 2030 года, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Если в начале, год назад я приходил, постоянно был диалог о том, что надо быстрее ускорить завершение работы МКС, то сейчас с нашими американскими коллегами мы осознаем, что работа именно до 2028 года будет, может быть, даже до 2030", - сказал Баканов в ходе марафона "Космос со Знанием".

31 июля 2025 года главы космических агентств России и США провели первые с 2018 года переговоры, на которых обсудили дальнейшую работу МКС. Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции с орбиты.

12 апреля 2025 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил о договоренности с NASA синхронизировать сроки завершения работ на МКС.