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Минфин ждет предложений Минэнерго о финансировании защиты нефтяных объектов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Нефтяные компании поднимали вопрос о компенсации затрат на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов, но пока конкретные предложения по этому вопросу не выработаны, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Надо в Минэнерго уточнить, конкретный перечень предложений от них ждем. Действительно нефтяные компании поднимали этот вопрос. Идут обсуждения внутренние, конкретных параметров сейчас нет", - сказал он.

Как сообщал РБК со ссылкой на источники, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго с другими ведомствами подготовить предложения о повышении оптовых и розничных цен на бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и об обеспечении контроля над тем, чтобы эти средства компании направляли на защиту топливных объектов. Итогом работы должен стать проект доклада о соответствующих предложениях президенту. Параметры инициативы пока не сформированы, говорят собеседники РБК, и пока неясно, идет ли речь о разовом повышении цен на топливо или о возможности ускорить их рост относительно действующих ориентиров.

Минфин Минэнерго Алексей Сазанов Александр Новак
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