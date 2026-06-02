Возгорание на Ильском НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА ликвидировано

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, которое произошло в результате атаки БПЛА на регион минувшей ночью, сообщил оперативный штаб региона в своем канале в Мах.

"Пострадавших нет. Пожар начался в ночь на 2 июня из-за падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Как сообщалось, минувшей ночью регион подвергся очередной атаке беспилотников, в результате чего на Ильском НПЗ произошел пожар. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ильский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.