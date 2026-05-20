Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) завершены, сообщил начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

"Завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и сформирован заградительный земляной вал", - сказал он на координационном совещании, которое провел в Туапсе глава МЧС России Александр Куренков.

Также сформирован заградительный вал в районе морского терминала Туапсе, который укреплен волнорезом из бетонных блоков.

Вторым направлением работы по ликвидации последствий ЧС, возникшей из-за атаки украинских БПЛА, Клушин назвал сбор нефтепродуктов и предотвращение их дальнейшего распространения в акваторию Чёрного моря. Для этого на акватории реки Туапсе установлены каскадные боновые заграждения. По словам Клушина, на постоянной основе осуществляется мониторинг акватории Черного моря, в том числе космический.

"При обнаружении пятен нефтепродуктов на поверхности моря производится их обработка биосорбентами", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня. Из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 70 человек, включая девять детей, их разместили в гостиницах Туапсе. Утром 30 апреля пожар был полностью потушен. Оперштаб Краснодарского края сообщал о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара.

В ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА возник пожар на территории морского терминала в Туапсе. Днем 2 мая пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что специалисты принимают необходимые меры, чтобы не допустить попадания нефти в море.