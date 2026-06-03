Рябков назвал главной озабоченностью Москвы Запорожскую АЭС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) в настоящее время является главной озабоченностью Москвы.

"Главная наша озабоченность сейчас - это ЗАЭС. Об этом было вчера сказано напрямую (главе МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Наше министерство этим занимается очень плотно, - сказал Рябков журналистам. - Постпредство в Вене, постпред (Михаил) Ульянов, министр наш (Сергей Лавров) этому уделяет первостепенное значение. Все мы сфокусированы на этой работе", - добавил он.