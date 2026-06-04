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ЗАЭС работает штатно на фоне атаки по прилегающей энергоинфраструктуре

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС в настоящее время работает штатно, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Ранее МАГАТЭ в соцсети X сообщило, что представители ЗАЭС проинформировали агентство о том, что близлежащая Запорожская ТЭС (ЗТЭС) подверглась атаке утром 4 июня. Оборудование ЗТЭС используется для подачи электроэнергии на ЗАЭС.

В МАГАТЭ заявили, что инспекторы агентства видели легкий дым в направлении ЗТЭС и слышали "звуки военной активности". Инцидент вызывает серьезную обеспокоенность по поводу единственной работающей линии электроснабжения станции, которая в последние недели несколько раз была отключена. В настоящая время она функционирует, отметили в агентстве.

Также о повреждении энергоинфраструктуры и ухудшении ситуации с подачей электричества сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи. В ночь на среду сообщалось о кратковременном отключении и резервной линии, станция была запитана от дизельных генераторов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС Запорожская ТЭС МАГАТЭ Росэнергоатом Энергодар Максим Пухов Евгения Яшина
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