Гендиректор МАГАТЭ признал стороны конфликта к сдержанности в отношении ЗАЭС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Стороны конфликта в районе ядерных объектов, в частности Запорожской АЭС, должны воздерживаться от потенциально опасных боевых действий, заявил в соцсети Х гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Инцидент еще раз подчеркнул постоянную опасность, связанную с ядерной безопасностью, во время военных действий", - написал он и "подчеркнул необходимость проявлять сдержанность в военных действиях, чтобы избежать риска ядерной аварии".

3 июня директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила "Интерфаксу", что Запорожская АЭС ночью ненадолго осталась без внешнего электроснабжения. По ее словам, после потери внешнего электроснабжения, были включены резервные дизельные генераторы, которые обеспечили питание систем, необходимых для безопасной эксплуатации станции. Вскоре внешнее энергоснабжение было восстановлено, ЗАЭС перевели с резервной на штатную схему питания.