Замглавы МИД отметил отдаление возможного урегулирования вокруг Ирана

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - На Ближнем Востоке наблюдается виток обмена ударами, которые отдаляют перспективы договоренности, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Но то, что нам известно с точки зрения наработок, в принципе весьма солидно и может быть воплощено в жизнь, особенно если стороны конструктивно отнесутся к тем идеям, которые мы, российская сторона, в последнее время им предлагаем для устраивающего, как мы надеемся, все стороны решения проблемы с высокообогащенным ураном, находящимся в Исламской Республике", - добавил он.

Рябков отметил, что "каждый раз, когда назревает решение той или иной проблемы, находятся силы, не согласные с дипломатическим треком и склонные идти на провокации и на новое обострение".

"Хождение по кругу, которое мы наблюдаем в тематике стабилизации в зоне Персидского залива и всей обстановки вокруг иранской ядерной программы, с одной стороны, предсказуемо, с другой стороны - очень тревожно", - сказал замглавы МИД.