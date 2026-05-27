МИД РФ отметил важность пропуска без препятствий связанных с Россией грузов через Ормузский пролив

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона подчеркивает важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного пропуска связанных с РФ судов и грузов через Ормузский пролив.

Такая позиция была озвучена на встрече замминистра иностранных дел РФ Георгия Борисенко с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Багери-Кяни, сообщает в среду российский МИД на своем сайте.

Багери-Кяни прибыл в Москву для участия в Первом Международном форуме по безопасности.

"Состоялся обмен мнениями по спровоцированной агрессивными действиями США и Израиля эскалации обстановки на Ближнем Востоке и путям её нормализации. Обсужден ход ирано-американского переговорного процесса, направленного на мирное урегулирование конфликта", - говорится в сообщении.

"С российской стороны была подчёркнута важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного пропуска связанных с Россией судов и грузов через Ормузский пролив", - проинформировали в МИД РФ.