МИД подчеркнул, что идея вывезти в РФ обогащенный иранский уран остается в силе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Предложение Москвы вывезти обогащенный иранский уран в Россию остается на столе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Комментируя в среду по просьбе "Интерфакса" появляющиеся сообщения о дальнейшей судьбе иранского высокообогащенного урана, Рябков сказал: "Мы в курсе этих обсуждений и разного рода вбросов и многоплановых идей, которые выдвигаются с разных сторон. В конечном счете мы исходим из того, что в случае достижения той договоренности, которая сейчас обсуждается (между США и Ираном - ИФ), схема действий применительно к высокообогащенному урану в Иране станет предметом дальнейшей проработки в последующем".

"И в этой связи я подчеркиваю, что наше предложение, о котором неоднократно говорил президент России, вывезти материал в РФ в последовательности шагов, приемлемой для сторон, для того, чтобы в итоге этот материал был использован для изготовления топлива для иранских реакторов, - это предложение остается на столе в полной мере, и мы его не отзываем. Но мы никому ничего не навязываем", - заявил Рябков.

Замминистра продолжил: "Мы просто считаем нашу идею весьма разумной. Она проистекает из того опыта, который у нас уже был в период действия СВПД".

Отвечая на уточняющий вопрос, обсуждалась ли тема высокообогащенного урана в недавнем контакте Сергея Лаврова с Марко Рубио, Рябков сказал: "Мы американцам неоднократно говорили об этом, и те или иные аспекты иранской темы на разных отрезках находятся на переднем плане. Просто нет смысла сейчас обсуждать, кто кому что сказал в конкретный момент времени. Главное, что позиции, - и наша, и иранская - в Вашингтоне очень хорошо известны".