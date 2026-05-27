Поиск

МИД подчеркнул, что идея вывезти в РФ обогащенный иранский уран остается в силе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Предложение Москвы вывезти обогащенный иранский уран в Россию остается на столе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Комментируя в среду по просьбе "Интерфакса" появляющиеся сообщения о дальнейшей судьбе иранского высокообогащенного урана, Рябков сказал: "Мы в курсе этих обсуждений и разного рода вбросов и многоплановых идей, которые выдвигаются с разных сторон. В конечном счете мы исходим из того, что в случае достижения той договоренности, которая сейчас обсуждается (между США и Ираном - ИФ), схема действий применительно к высокообогащенному урану в Иране станет предметом дальнейшей проработки в последующем".

В РоссииПесков заявил, что предложение РФ о вывозе обогащенного урана из Ирана сейчас не на столе переговоровЧитать подробнее

"И в этой связи я подчеркиваю, что наше предложение, о котором неоднократно говорил президент России, вывезти материал в РФ в последовательности шагов, приемлемой для сторон, для того, чтобы в итоге этот материал был использован для изготовления топлива для иранских реакторов, - это предложение остается на столе в полной мере, и мы его не отзываем. Но мы никому ничего не навязываем", - заявил Рябков.

Замминистра продолжил: "Мы просто считаем нашу идею весьма разумной. Она проистекает из того опыта, который у нас уже был в период действия СВПД".

Отвечая на уточняющий вопрос, обсуждалась ли тема высокообогащенного урана в недавнем контакте Сергея Лаврова с Марко Рубио, Рябков сказал: "Мы американцам неоднократно говорили об этом, и те или иные аспекты иранской темы на разных отрезках находятся на переднем плане. Просто нет смысла сейчас обсуждать, кто кому что сказал в конкретный момент времени. Главное, что позиции, - и наша, и иранская - в Вашингтоне очень хорошо известны".

МИД РФ США Иран Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

 Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ

США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

 США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

В ДНР в результате атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

 Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

Губернатор Севастополя сообщил о двоих раненных в результате ночной атаки ВСУ

Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

 Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

В Туапсе обломки БПЛА упали на территории морского терминала и вызвали пожар

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

ВСУ атаковали Севастополь ракетами и беспилотниками, загорелась крыша банка
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9608 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2344 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов