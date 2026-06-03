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В МИД призвали просчитать риски трансграничной деятельности компаний-операторов ИИ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Необходимо просчитывать риски, связанные с трансграничной деятельностью иностранных компаний-операторов искусственного интеллекта, заявила на сессии "Пределы использования искусственного интеллекта в СМИ" в рамках ПМЭФ официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Мой ответ на тему сегодняшнего нашего обсуждения - где проходит граница: это зависит от законодательства, культуры, традиций, технологий и уровня финансовых возможностей каждого конкретного общества, государства и так далее", - сказала она.

Она отметила, что "учитывая транснациональный характер действия большого количества корпораций, компаний, которым все равно, какое у вас в той или иной стране законодательство, какие у вас традиции вообще им абсолютно наплевать, нужно регулироваться еще с точки зрения не только внутренней составляющей этого вопроса, но и пытаться просчитывать, насколько внешнее влияние может стать не то что деструктивным, а просто убийственным".

Она напомнила, что в настоящее время российское законодательство в сфере регулирования искусственного интеллекта находится в стадии разработки, "представители министерства иностранных дел находятся и активно участвуют в работе созданной в 2025 году межведомственной рабочей группы по вопросу противодействия противоправному использованию дипфейков".

"В рамках работы проводится действительно исследование, изучение этого явления, обсуждаются предложения по законодательному регулированию. То есть идет сочетание точечных настроек в сфере регулирования с технологическими разработками", - заявила Захарова.

МИД Мария Захарова
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