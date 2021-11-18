Замглавы МИД РФ призвал не допустить использование ИИ террористами

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Мировое сообщество должно консолидировано противостоять стремлению террористов использовать блага научно-технического прогресса для совершения своих преступлений, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

"Благодаря бурному, в том числе цифровому развитию в мире появляются различные инновации, способные улучшать качество жизни людей, например, искусственный интеллект. Однако террористы и иные злоумышленники быстро берут на вооружение все возможные новые технологии, используя их для совершения своих злодеяний", - отметил замглавы МИД РФ.

По его мнению, "в этой связи всему мировому сообществу следует работать "на опережение", вовремя разрабатывая международные правила по купированию таких угроз".

"Наша общая задача - не позволить террористам натворить много бед, используя доступные для нормальных граждан блага научно-технического прогресса", - подчеркнул Сыромолотов в беседе с изданием.