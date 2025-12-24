Поиск

Россия выступает за взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными странами в сфере ИИ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Участники заседания коллегии МИД России подтвердили необходимость сотрудничества с зарубежными партнерами в интересах сокращения цифрового неравенства, сообщили на Смоленской площади.

"Проанализированы результаты и намечены векторы дальнейших политико-дипломатических усилий по отстаиванию российских подходов в области искусственного интеллекта в профильных переговорных форматах. Особое внимание уделено запущенным в этом году в ООН новым структурам по ИИ - Глобальному диалогу по управлению ИИ и Независимой международной научной группе", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания коллегии МИД РФ "О продвижении российских подходов по проблематике искусственного интеллекта".

"Подтверждена необходимость продолжения взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами как на многосторонних площадках, так и на двусторонней основе в интересах сокращения цифрового неравенства и обеспечения безопасности государств в соответствии с Уставом ООН и его принципами", - добавили в министерстве.

Помимо этого, в ходе заседания была "рассмотрена проблематика искусственного интеллекта как значимого фактора цифровой трансформации", "обозначены основные риски, связанные с разработкой, внедрением и использованием этой технологии", сообщили в МИД РФ.

"Акцентирована востребованность продвижения отечественного опыта и решений в области ИИ в целях наращивания социально-экономического потенциала развивающихся стран", - отмечается в сообщении.

МИД РФ
