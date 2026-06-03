Глава "АвтоВАЗа" назвал потенциальным максимумом выпуск 70 тысяч Lada Azimut

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Выпуск анонсированных ранее 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год - это максимальный потенциально возможный объем, на который "АвтоВАЗ" едва ли выйдет в первые годы после запланированного на этот год запуска модели, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ глава компании Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" планирует начать серийное производство кроссовера Lada Azimut в III квартале 2026 года. Старт продаж намечен на конец года. О намерении концерна ежегодно выпускать 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut докладывал на майской встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Ростеха" (контролирует "АвтоВАЗ") Сергей Чемезов.

По словам Соколова, 70 тысяч автомобилей в год - это максимальный годовой объем, на который "АвтоВАЗ" ориентировал модернизацию своей первой конвейерной линии, где и будет серийно выпускаться Lada Azimut. Сейчас на ней также производятся Lada Vesta и Lada Aura.

"Конечно, 70 тысяч - это максимальный годовой объем. Практически никогда в истории автопрома ни на первый, ни на второй, ни даже на третий год модель не выходит на максимальные объемы выпуска. Идет определенная раскачка рынка, привыкание покупателей, "прикармливание" клиента. Поэтому - да, в идеале мы бы могли и хотели бы производить такой годовой объём. Но, конечно, показатели этого и следующего года будут скромнее. Какими они будут, покажет рынок. Это будет во многом зависеть от старта продаж в IV квартале текущего года, который, мы надеемся, будет успешным", - сказал Соколов.

Кроссовер Lada Azimut - вторая, глубоко модернизированная версия платформы Vesta, напомнил он.

"И вполне логично, что новая модель встала именно на ту конвейерную линию, которая, если сейчас вспомнить, в уже "далёких" 2022-2023 годах была очень быстрыми темпами перенесена из Ижевска на основную площадку компании в Тольятти. Как показало время, это было абсолютно оправданно, потому что максимальная скорость производства в Ижевске была всего лишь 25 автомобилей в час. А в Тольятти мы максимально можем выпускать почти 60 автомобилей в час. За счет этого мы можем балансировать выпуск и объёмы производства по году и Lada Vesta, и Lada Aura", - сказал глава "АвтоВАЗа".