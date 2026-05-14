"АвтоВАЗ" возобновил работу после майского корпоративного отпуска

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил работу после традиционного майского единого корпоративного отпуска, который продлился с 1 по 13 мая, сообщил автопроизводитель.

На эти дни планировался комплекс работ по установке нового технологического оборудования для запуска производства кроссовера Lada Azimut, модернизации линии по сборке семейства Lada Niva, а также текущему ремонту и обслуживанию основных мощностей и производственных систем.

Суммарный бюджет мероприятий превышает 530 млн рублей. Указанные задачи включают пусконаладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве, обновление оборудования в цехах окраски, сварки, в автосборочном комплексе.

На данный момент выполнено более 96% от запланированного объема задач. Полностью работы будут завершены к 18 мая без влияния на производственный план, заверили в компании.

АвтоВАЗ Lada
