Чемезов сообщил о планах "АвтоВАЗа" ежегодно выпускать 70 тыс. кроссоверов Lada Azimut

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Кроссовер Lada Azimut, старт серийного производства которого запланирован на этот год, будет выпускаться в количестве 70 тыс. штук. Об этом сообщил глава "Ростеха" (контролирует "АвтоВАЗ" - ИФ) Сергей Чемезов.

"Lada Azimut будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему отечественному автопрому в положительную сторону", - сказал Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"АвтоВАЗ" представил кроссовер Lada Azimut год назад на ПМЭФ-2025. Компания готовится запустить серийное производство этой модели автомобиля в III квартале текущего года. Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 л и 1,8 л и мощностью 120 л.с. и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии – шестиступенчатая "механика" и вариатор. В "АвтоВАЗе" отмечали, что в перспективе автомобиль получит и новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач.

Объем производства автомобилей Lada на мощностях "АвтоВАЗа", как сообщала компания, в 2025 году составил 325 тыс. шт. (-38% к 2024 г.).

Продажи Lada на российском рынке за прошлый год снизились на 26,2% до 338,5 тыс. шт. Наибольшим успехом пользовалась Lada Granta - за прошлый год продажи автомобилей семейства составили 144,35 тыс. шт. (-29,8%). На втором месте была Lada Vesta - 75,099 тыс. шт. (-39,2%). Общие продажи Lada Niva (Travel + Legend) составили 69,576 тыс. шт. (-31%). Lada Largus разошлись тиражом в 35,925 тыс. шт. (+61,9%). Кроме того, было реализовано 6,796 тыс. Lada Iskra и 1,652 тыс. стретч-седанов Lada Aura.