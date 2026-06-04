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Новак уверен в восстановлении добычи нефти после выхода НПЗ из ремонтов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия восстановит добычу нефти после выхода НПЗ из ремонтов.

"Сейчас добыча действительно несколько ниже, чем в начале года. Это обусловлено тем, что у нас ряд нефтеперерабатывающих заводов находится в неплановых ремонтах. Мы, естественно, максимально загружаем экспортную инфраструктуру", - сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Александр Новак.

"По мере выхода в рабочий режим добыча будет увеличиваться и выйдет на те уровни, которые были. Это постоянный режим работы. И компании самостоятельно определяют свои графики", - добавил он.

Александр Новак ПМЭФ
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