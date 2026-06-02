Ильский НПЗ в Краснодарском крае загорелся после атаки беспилотников

Обломки БПЛА обнаружили на территории МКД в Славянске-на-Кубани

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае произошло возгорание, сообщили в оперштабе региона.

"На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома (МКД). Люди не пострадали. На месте работают оперативные и специальные службы, добавили в штабе.

В феврале в результате атаки дронов на Ильском НПЗ загорелся резервуар с нефтепродуктами. К тушению были привлечены 125 человек и 34 единицы техники, включая пожарный поезд. Общая площадь пожара составляла около 700 кв. м. Утром 19 апреля оперштаб сообщил, что пожар полностью потушен.

Ильский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июня 2026 года Военная операция на Украине
Ильский НПЗ Краснодарский край
