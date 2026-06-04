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Россия до конца 2026 года должна выйти на исполнение своей квоты в рамках ОПЕК+

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия надеется достичь полного исполнения своей квоты в рамках ОПЕК+ до конца текущего года, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Александр Новак.

"В этом году мы рассчитываем, что мы действительно должны будем выйти на те уровни, которые сегодня предусмотрены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным ОПЕК, добыча нефти в России в апреле снизилась на 107 тысяч б/с к марту и составила 9,06 млн б/с. Это на 580 тысяч б/с ниже квоты страны в рамках сделки ОПЕК+.

Повышение квот на добычу нефти стран ОПЕК+ в условиях, когда большинство из них не могут нарастить производство из-за ближневосточного конфликта, дает странам, ранее допустившим превышение квот, возможность ускорить компенсацию этих объемов, сказал также Новак.

"На самом деле это стандартный подход (повышение квот - ИФ), поскольку это дает возможность тем, кто перевыполняет квоты по тем или иным причинам более быстрыми темпами компенсировать перевыполнение по добыче, которое было сделано ранее сверх квот", - сказал он.

Чиновник не стал комментировать, будут ли вновь повышены квоты на заседании в предстоящее воскресенье.

Он также отметил, что пока не готовы расчеты относительно максимальных добычных возможностей России в рамках сделки ОПЕК+, которые станут основной для определения квот на 2027 год. "Эти расчеты делаются. У нас срок - конец этого года. И, я думаю, к этому сроку в рамках нашей совместной деятельности в рамках ОПЕК+ мы обсудим все аналитические расчеты, которые делают соответствующие компании", - сказал он.

ОПЕК Александр Новак
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